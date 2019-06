Die Stars aus Stranger Things sind richtig erwachsen geworden! Schon am 4. Juli geht die Erfolgsserie in die dritte Runde: In einer weiteren spannenden Staffel kämpfen Millie Bobby Brown (15) alias Eleven, Finn Wolfhard (16) alias Mike, Gaten Matarazzo (16) alias Dustin und Co. gegen das unbekannte außerirdische Böse. Für die Weltpremiere in Santa Monica schmissen sich die Schauspiel-Kids am Freitag in Schale – und erstrahlten auf dem roten Teppich ganz und gar nicht kindlich!

Für einen echten Wow-Moment sorgte bei der Premiere Serien-Liebling Millie: Die Britin erschien in einem kurzen rosa Kleid, das aus zahlreichen Lagen Tüll bestand. Den fluffigen Ballerina-Look hatte sie mit halbhohen Slingpumps und einem langen Pferdeschwanz kombiniert. Ihre männlichen Kollegen standen Millie in Sachen Styling in nichts nach: Während Gaten einen neongrünen Blazer trug, war Finn in eine rote Lederjacke geschlüpft. Auffallend erwachsen wirkte besonders Caleb McLaughlin (17), dessen Gesicht einen leichten Bartansatz zeigte.

Nach dem braven Lächeln für die Fotografen hatten die Mitglieder des Casts offenbar erst so richtig Spaß: Aufnahmen der Party präsentieren vor allem Millie bei heißen Tanzeinlagen mit Show-Ziehvater David Harbour (44) und Co-Star Finn. Zu einem Foto mit dem 16-Jährigen schrieb die Brünette in Anlehnung an ihre Serien-Charaktere auf Instagram: "Er ist der Mike zu meiner Eleven!"

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Premiere der dritten Staffel von "Stranger Things"

Getty Images Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard und Noah Schnapp bei der "Stranger Things"-Premiere

Getty Images David Harbour und Millie Bobby Brown bei der "Stranger Things"-Premiere in Santa Monica

