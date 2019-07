Puh, das kann ja was werden! In wenigen Tagen kommen Kuppelshow-Fans mit den neuen Folgen von Die Bachelorette endlich wieder auf ihre Kosten. Seit Wochen wird gemunkelt, dass es in der Sendung sogar ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben wird. Angeblich soll Alexander Hindersmann (30) wieder mit am Start sein – und das, obwohl er bereits vergangenes Jahr als Kandidat dabei war und die Show und das Herz von Nadine Klein (33) – wenn auch nur für kurze Zeit – gewann. Dass er jetzt offenbar erneut im TV nach seiner Mrs. Right sucht, kommt aber nicht überall gut an.

Rafi Rachek war ebenfalls Teilnehmer der fünften Staffel und kennt damit Alex höchstpersönlich. Als er von Promiflash auf den zweiten Versuch seines ehemaligen Kontrahenten angesprochen wird, fällt seine Reaktion eher zurückhaltend aus. "Ja, ist ein bisschen peinlich, noch mal bei derselben Show mitzumachen. Ich glaube, das wird für ihn auch nicht so positiv ausgehen. Er bekommt da bestimmt ordentlich sein Fett weg", lautet Rafis Urteil bei der Fashion Show von Irene Luft.

Offiziell bestätigt wurde es bisher nicht, dass Alex tatsächlich wieder mit von der Partie sein wird. Dafür ist jetzt schon klar, welchen Typ Mann Rosenkavalierin Gerda Lewis (26) sucht. "Sie steht auf jeden Fall auf sehr selbstbewusste Männer, auf sportliche Männer und auf Männer, die wissen, was sie wollen und eben einfach auf Typen, die nicht langweilig sind", verrät Rafi, der das Model privat ziemlich gut kennt.

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek in Köln

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Fitness-Influencerin

