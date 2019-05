Das wäre wirklich ein echter Bachelorette-Hammer! Alexander Hindersmann (30) bekam vor fast einem Jahr in der Kuppelshow die letzte Rose von der damaligen Junggesellin Nadine Klein (33). Ihre Liebe ging allerdings wenige Monate später schon wieder in die Brüche. Während Nadine inzwischen wieder glücklich vergeben ist, scheint Alex nach wie vor Single zu sein. Promiflash erfuhr nun, dass der Beau auch bei der neuen Staffel eine Rolle spielen soll!

Gerade erst machte die Nachricht die Runde, dass die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (26) aktuell schon als Bachelorette vor der Kamera stehen soll. Nun folgt die nächste Überraschungsmeldung: Ein Insider offenbarte gegenüber Promiflash, dass Alex in der kommenden Staffel der Kuppelshow noch einmal dabei sein soll. Welche Rolle er in der Show übernimmt – ob als Berater oder wieder als Kandidat – ist der Quelle offenbar nicht bekannt. Klar soll hingegen sein, dass Alex die diesjährigen Mitstreiter erst im späteren Sendungsverlauf überrumpeln wird.

In einem früheren Interview mit Bunte hatte der Beau bereits erklärt, dass er einer erneuten TV-Show-Teilnahme nicht abgeneigt sei – ob als Bachelor oder in einer anderen Art und Weise. "Sag niemals nie. Wäre vielleicht eine Option. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber wenn es dann so weit wäre, weiß ich auch nicht, ob ich es auf diesem Wege nochmal versuchen würde", sagte er vergangenen Februar.

AEDT/WENN.com Nadine Klein und Alexander Hindersmann strahlen beim Tribute to Bambi

Hannes Magerstaedt/Getty Images Alexander Hindersmann, "Die Bachelorette"-Finalist 2018

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin

