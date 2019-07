Emil-Oceans (1) Schwesterherz hat immer noch nicht das Licht der Welt erblickt! Jeden Moment könnte es so weit sein: Die Geburt von Janni (28) und Peer Kusmagks (44) zweitem gemeinsamen Kind steht kurz bevor! Dieses Mal bekommt das Adam sucht Eva-Traumpaar eine kleine Tochter. Die Reise-Fans können es kaum noch erwarten, ihr viertes Familienmitglied zu begrüßen. Bevor es ernst wird, nutze Mama Janni nun noch einmal die Ruhe vor dem Sturm und richtete eine rührende Liebeserklärung an ihren Sohn.

"Meine Liebe für dich ist so unfassbar groß, kleiner Emil-Ocean", begann sie ihre lange Botschaft via Instagram. "Es sind die kleinen Momente, die mich treffen wie ein Pfeil, die mich so zu Tränen rühren, dass sie über meine Wangen fließen und ich zugleich lachen muss,[...] und wie dankbar ich bin, dass du mich als Deine Mama gewählt hast", freute Janni sich weiter. Anschließend teilte sie eine süße Anekdote mit ihren Fans – Emil-Ocean hatte kürzlich einen Stift aus dem Regen gerettet.

Der kleine Mann muss sich ganz offensichtlich keine Sorgen darüber machen, dass er die Liebe seiner Mutter bald mit seiner kleinen Schwester teilen muss: "Liebe ist unendlich – wir sollten nie sparsam mit ihr sein. Umso mehr wir teilen, umso mehr kommt wieder zurück", betonte die Zweifachmama in spe abschließend. Dazu postete sie ein zauberhaftes Schwarz-Weiß-Foto von Emil-Ocean, der nur mit einer Windel bekleidet in einem Türrahmen steht.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean, Peer und Janni Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

