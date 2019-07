Lili Paul-Roncalli zieht alleine durch die Manegen in ganz Deutschland! Die 20-Jährige ist die Tochter von Bernhard Paul, der 1975 zusammen mit André Heller den Circus Roncalli gründete. Lili ist sozusagen zwischen Artisten und Clowns groß geworden – und spielt mittlerweile ebenfalls eine wichtige Rolle in dem unterhaltsamen Programm: 2013 hatte sie ihren allerersten Auftritt und begeistert seitdem als Akrobatin die Zuschauer. Doch in ihrem turbulenten Showbusiness-Leben scheint da gar kein Platz für einen Mann an ihrer Seite zu sein!

"Man ist halt immer unterwegs, da ist es schwer, jemanden kennenzulernen und den Kontakt zu halten", verriet die Brünette in der TV-Show "7 Töchter". Sie möchte zurzeit auch gar keine Beziehung haben, da das bedeute, Verantwortung für eine weitere Person zu übernehmen. Und außerdem stehe sowieso der Zirkus immer an oberster Stelle: "Er muss sich auf mein Leben einlassen, ich werde den Zirkus nicht von einem auf den anderen Tag verlassen", ließ die Künstlerin über ihren zukünftigen Partner verlauten.

Dass Lili nicht schon längst in festen Händen ist, können einige Twitter-User wohl kaum glauben – die sind total begeistert von der Turnerin: "Hübsche Tochter hat der Bernhard Paul, muss man schon sagen", findet ein Zuschauer. Ein anderer Follower vergleicht die Beauty sogar mit einem Topmodel.

Instagram / lillypaul Lili Paul Roncalli, Artistin

Anzeige

Instagram / lillypaul Lili Paul Roncalli, Artistin

Anzeige

TVNOW / Marina Rosa Weigl Lili Paul Roncalli, Artistin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de