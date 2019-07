Der Baby-Boom bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten macht sich auch am Set bemerkbar! Während Felix van Deventer (23) bereits vor wenigen Tagen Papa geworden ist, steht Thaddäus Meilinger (37) die Geburt seines Sprösslings noch bevor und auch Chryssanthi Kavazi (30) trägt stets ihren Schwangerbauch vor sich her. Kein Wunder also, dass es hinter den Kulissen der erfolgreichen Serie kaum ein anderes Thema gibt. Im Promiflash-Interview verriet Chryssanthi: Alles dreht sich derzeit um den Nachwuchs!

Da Thaddäus und Chryssanthi in ihren Rollen als Felix und Laura viel gemeinsam vor der Kamera stehen, tauschen sich die zwei am laufenden Band über die jeweiligen Schwangerschaften aus. "Wir reden jeden Tag so: 'Und? Wie geht's deiner Frau?' - 'Gut, und wie geht's dir Chryssa?' Also wir reden da schon viel drüber", plauderte die 30-Jährige aus dem GZSZ-Nähkästchen.

Doch nicht nur Thaddäus erkundige sich nach ihrem Befinden: Auch Jörn Schlönvoigt (32), Vater der kleinen Delia (1), sorgt sich ständig ums Wohlergehen seiner Daily-Kollegin. "Der ist immer total süß, fragt immer, wie's mir geht. Es dreht sich schon alles um das Baby oder um die Babys. Und jeder freut sich und jeder will mal anfassen", erzählte Chryssanthi weiter.

Chris Emil Janßen / ActionPress Chryssanthi Kavazi bei der Riani-Show

MG RTL D / Rolf Baumgartner Chryssanthi Kavazi und Thaddäus Meilinger, GZSZ-Schauspieler

Cinamon Red/WENN.com Jörn Schlönvoigt und Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Darsteller

