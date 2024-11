Fehlerfrei? Chryssanthi Kavazi spricht ehrlich über Mamasein

Chryssanthi Kavazi (35) ist zweifache Mama und Schauspielerin. Im Interview mit RTL verrät die GZSZ-Bekanntheit, dass auch wenn es so aussieht, bei ihr nicht immer alles glattläuft. "Es funktioniert mal mehr, mal weniger", erzählt Chryssanthi und fügt hinzu: "Es gibt manchmal auch Tage, da funktioniert einfach gar nichts und dann gibt es Momente, wo das Kind sich nicht anziehen will, wo dir was heruntergefallen ist, wo du was vergessen hast, was du im Kindergarten abgeben musst und dann denkst du dir so: 'Ich will mich einfach in Luft auflösen.'"

Das letzte Mal, als sie sich so richtig hilflos gefühlt habe, war, als ihr Mann Tom Beck (46) gedreht hat und Chryssanthi mit den beiden Kindern allein zu Hause war. "Wir waren einfach durchgehend krank und ich musste alles, was anstand, absagen. Und dann mit zwei Kindern, die natürlich auch bespaßt werden wollen", erinnert sich die 35-Jährige im Gespräch mit dem Sender. Damit keine Langeweile aufkommt, habe sie sich "als Catwoman" anmalen lassen von ihrem Sohn. "Man versucht dann nur zu überleben, mit zwei kranken Kindern", scherzt Chryssanthi.

Dass teilweise auch mal Dinge schiefgehen und Fehler passieren, ist für Chryssanthi menschlich. Sie erinnert sich an einen Special-Dreh bei GZSZ, der sie so eingenommen hat, dass sie vergaß, dass Karneval ist und sie ihrem Sohn ein Kostüm für die Kita besorgen muss. "Also habe ich meinem Kind einen Leo-Pulli angezogen, hab den alten Kajal ausgepackt und meinem Kind eine Nase und ein paar Schnurrhaare gemalt", erzählt die Frau von Tom Beck und fügt hinzu: "Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Dann kam das Foto aus der Kita und alle waren verkleidet [...] Ich habe so bitterlich geweint, weil ich dachte, ich bin die schlimmste Mama der Welt."

ActionPress / AEDT Schauspielerin Chryssanthi Kavazi, Juli 2024

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Nachwuchs

