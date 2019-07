Das dürfte ordentlich wehtun! In der aktuellen Hochjsaison zieht es viele Urlauber in die Sonne – doch die hat es eben auch gewaltig in sich. Das musste nun auch Daniel Völz (34), der Bachelor von 2018, erfahren. Er lässt sich aktuell in Spanien einige Sonnenstrahlen auf den Pelz scheinen – und davon offenbar ein wenig zu viel: Der Berliner schockierte seine Follower jetzt mit einem üblen Schnappschuss.

Über den Anblick seiner krebsroten Kehrseite musste der einstige Rosenkavalier wahrscheinlich selbst lachen. Seiner Netzgemeinde präsentierte er nun das Ergebnis des ein wenig über die Strenge geschlagenen Sonnenbads. "'Eincremen', hat sie gesagt. 'Sonst tut's weh', hat sie gesagt", witzelte der 34-Jährige über das Pic in seiner Instagram-Story. Tatsächlich scheint Daniel komplett auf Sonnencreme verzichtet zu haben. Zwar fügte der Reality-TV-Darsteller und Synchronsprecher noch einen lachenden Smiley hinzu, um seinen käsebleichen Hintern zu überdecken – doch Schmerzen hat er sicher allemal.

Trotzdem dürfte der 34-Jährige seinen Mittelmeer-Urlaub in vollen Zügen genießen. Schließlich verbringt er diesen mit seiner neuen Herzensdame Lisa Wehr, die auch das Sonnenbrand-Foto von ihm knipste. Seit Anfang dieses Jahres sind die beiden offiziell ein Paar.

ActionPress / Bieber, Tamara Daniel Völz im April 2019 in Berlin

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz im Spanien-Urlaub

WENN Daniel Völz und Lisa Wehr beim Mazda Spring Cocktail 2019

