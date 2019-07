Am 2. Februar 2019 brachte die ehemalige US-Bachelor-Kandiatin Bekah Martinez ihre Tochter Ruth Ray De La Luz Leonard zur Welt. Nachdem die frischgebackene Mama bereits den intimen Moment der Geburt mit ihren Followern geteilt hatte, gewährt sie ihnen seitdem immer wieder authentische Einblicke in ihr Mama-Dasein – und das ist oft alles andere als glamourös. Auf Bekhas neuestem Schnappschuss sieht man Ruth in vollgekackten Windeln!

Ob Bekhas Instagram-Community mit dieser Aufnahme gerechnet hat? Der Reality-Star postete ein Bild von seiner kleinen Prinzessin, auf dem sie verschmitzt in die Kamera grinst. Ruths beiger Strampelanzug ist größtenteils mit braunen Flecken übersät – da musste die Kleine wohl mal so richtig groß! "Elternschaft: Nichts für schwache Nerven oder Mägen", betitelte ihre Mutter den Beitrag entsprechend.

Der Großteil von Bekhas Fans scheint sie genau für solche Pics zu lieben. "Das hab' ich auch schon erlebt. Ich stehe dann meistens erst mal eine Minute lang nur da und versuche herauszufinden, wo ich anfangen soll", kommentierte eine Mami das Foto. Eine andere Userin stellte lachend fest, dass die Kleine so aussehe, als sei sie sehr stolz auf ihr Werk. Schon nach wenigen Stunden hat der Beitrag über 55.000 Likes erhalten.

Instagram / bekah Ruth Ray De La Luz Leonard im Juli 2019

Instagram / bekah Ruth Ray, Bekah Martinez und Grayston Leonard im Juli 2019

Instagram / bekah Grayston Leonard, Ruth Ray und Bekah Martinez im Juli 2019 in Los Angeles

