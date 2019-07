Läuten bei Cara Delevingne (26) und Ashley Benson (29) etwa bald die Hochzeitsglocken? Nach monatelangen Gerüchten machten das Model und die Pretty Little Liars-Darstellerin kürzlich ihre Beziehung offiziell. Die beiden sind sogar schon seit einem Jahr ein Paar! Mittlerweile machen sie kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe und turteln regelmäßig in aller Öffentlichkeit. Ob die zwei nun den nächsten Schritt in Richtung Zukunftsplanung getan haben? Cara und Ashley wurden jetzt mit verdächtigen Ringen gesichtet!

Nachdem die Fotos von ihrem Liebes-Trip nach Saint-Tropez veröffentlicht wurden, dauerte es nicht lange, bis die ersten Spekulationen aufkamen – denn sowohl Cara als auch Ashley tragen auf den Pics anscheinend die gleichen schlichten Schmuckstücke am Ringfinger! "Ich freue mich so sehr für die zwei! #Traumpaar" , "Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen" und "Das macht mich so stolz! Alles Liebe für euch", gratulierten drei Twitter-User, die offenbar bereits fest überzeugt von der Verlobung des Promi-Pärchens sind.

Ob Cara und Ashley sich wohl gerade erst im romantischen Südfrankreich-Urlaub die Frage aller Fragen stellten? Bisher hat noch keine der beiden die angebliche Verlobung bestätigt. Was denkt ihr, haben sie es echt getan? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

ActionPress Cara Delevingne und Ashley Benson am JFK-Flughafen in New York

KCS Presse / MEGA Ashley Benson und Cara Delevingne in Saint-Tropez

KCS Presse / MEGA Schauspielerin Ashley Benson und Model Cara Delevingne

