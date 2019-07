Endlich verstecken Ashley Benson (29) und Cara Delevingne (26) sich nicht mehr! Schon seit geraumer Zeit kursierten immer wieder Gerüchte, dass die Pretty Little Liars-Darstellerin und das Model ein Paar seien. Erst kürzlich bestätigen sie nun ihre Liebe – und verrieten sogar, dass sie bereits seit einem Jahr zusammen sind! Nachdem die Fans lange Zeit auf süße Pärchenbilder von den beiden verzichten mussten, bekommen sie nun immer häufiger welche zu sehen. Jetzt gibt es neue Aufnahmen, die Cara und Ashley verliebt im Urlaub zeigen!

Einige Paparazzi lichteten die Turteltauben am Montag in Saint-Tropez ab. Offenbar gönnen die zwei sich aktuell eine kleine Auszeit an der südfranzösischen Küste. Hand in Hand schlenderten Cara und Ashley durch die Innenstadt – und wirkten dabei nicht nur supervertraut, sondern auch mächtig entspannt! Auch Outfit-technisch waren die beiden eher locker unterwegs: Während die Laufsteg-Beauty eine legere Kombination aus College-Jacke, Shorts und einem Hut wählte, kleidete ihre Freundin sich schlicht in Jeans und Top.

Erst kürzlich machte Cara Ashley eine süße Liebeserklärung in aller Öffentlichkeit: "Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist und wie man sie akzeptiert, was viel schwerer ist, als ich dachte. Ich liebe dich, Sprinkles", verkündete Ashley in einer Rede bei der TrevorLIVE-Gala, bei der sie für ihre Tätigkeiten für die LGBTQ-Community ausgezeichnet wurde.

KCS Presse / MEGA Ashley Benson und Cara Delevingne in St Tropez, Juli 2019

KCS Presse / MEGA Ashley Benson und Cara Delevingne

ActionPress Cara Delevingne und Ashley Benson am JFK-Flughafen in New York

