Schwere Stunden für Miley Cyrus (26)! Es ist kein Geheimnis, dass die Sängerin nicht nur verrückt nach ihrem Ehemann Liam Hemsworth (29) ist: Sie ist auch eine echte Tierliebhaberin. Immer wieder teilt sie niedliche Schnappschüsse von sich und ihren Vierbeinern auch mit ihren Social-Media-Followern. Jetzt musste sich Miley allerdings schweren Herzens mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans wenden: Ihr Schwein Bubba Sua ist verstorben!

In ihrer Instagram-Story teilte die Musikerin ihren Schmerz. Zu einem Video, in dem sie Bubba Sua, die sie auch liebevoll Pig Pig nannte, auf dem Arm trägt und mit einem Apfel füttert, schrieb Miley: “Ich bin sehr traurig, sagen zu müssen, dass meine liebe Freundin Pig Pig gestorben ist. Ich werde dich immer vermissen.” Das Schweinchen, das der ehemalige Disney-Star 2014 adoptiert hatte, wird offenbar für immer einen Platz im Herzen der 26-Jährigen haben: “Danke für so viele Lacher und gute Zeiten, Girl.”

Wie besonders die Beziehung von Miley und Pig Pig war, hatte die “Malibu”-Interpretin erst 2015 bewiesen: Im Juni posierte die Schauspielerin nicht nur komplett hüllenlos für das Cover des Paper Magazines – Miley kuschelte dabei breit grinsend mit ihrem Schwein.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Musikerin Miley Cyrus, April 2019

Getty Images Miley Cyrus bei der Welt-Premiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

