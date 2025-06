Sängerin Miley Cyrus verzaubert Fans in gewagtem Netzkleid

Miley Cyrus (32) zog am Freitag bei der Premiere ihres neuen visuellen Albums "Something Beautiful" in New York City alle Blicke auf sich. Die Sängerin trug ein aufsehenerregendes, durchscheinendes Netzkleid mit einer dramatischen Fransenoptik, kombiniert mit einem hautfarbenen Bustier. Begleitet wurde Miley von ihrer Mutter, Tish Cyrus (58), die in einer funkelnden schwarzen Robe strahlte. Das Event fand im Rahmen des Tribeca Festivals im Beacon Theatre statt. Im Anschluss an die Feierlichkeiten wurde Miley mit ihrem Freund Maxx Morando (26) beim gemeinsamen Dinner im Crane Club Steakhouse gesichtet.

Die Premiere markierte nicht nur den Start ihres neuen Albums, sondern auch eine Gelegenheit für Miley, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Im Podcast "Every Single Album" von The Ringer gestand sie, wie sie frühere Drogeneinkäufe vor ihrer Buchhaltung versteckt hatte, indem sie sie als Ausgaben für "Vintage-Kleidung" deklarierte. Mit einer Prise Humor gab sie zu, dass ihre Buchhalterin oft nach den angeblich gekauften "Original John Lennon (✝40) T-Shirts" gefragt hatte. Rückblickend zeigte sich Miley dankbar, diese turbulente Phase ihres Lebens überstanden und viel daraus gelernt zu haben. Bereits seit einigen Jahren spricht die Sängerin offen über ihre Reise zur Abstinenz und die positive Veränderung, die dies in ihrem Leben bewirkt hat.

Mileys neues Projekt "Something Beautiful" ist ihr neuntes Studioalbum und wurde am 30. Mai veröffentlicht. Es spiegelt ihre sogenannte "psychedelische Musik-Ära" wider und bekam gemischte Kritiken, wobei Rolling Stone die Platte mit vier von fünf Sternen bewertete. Abseits der Bühne konzentriert sich Miley auch auf ihr Privatleben und verbringt offenbar gerne Zeit mit ihrem Freund Maxx, mit dem sie kürzlich ebenfalls im Four Seasons Hotel in New York gesehen wurde. Mileys Mutter Tish, die bei der Premiere stolz an der Seite ihrer Tochter stand, scheint sie dabei stets zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige