Kaum zu glauben, aber wahr: American Pie feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum! 1999 flimmerte der erste Teil der Filmreihe über die Kinoleinwände – die Story: Vier Highschool-Schüler schließen einen Pakt und wollen noch vor dem Abschluss ihre Jungfräulichkeit verlieren. Der Streifen mit Jason Biggs (41), Chris Klein, Thomas Ian Nicholas und Co. ist noch heute Kult und verhalf den Schauspielern zum Karrieresprung. Aber sind sie dem Filmgeschäft auch heute noch treu?

Jason spielte Jim Levenstein. Die Figur des schüchternen und unbeholfenen Schülers ist wohl bis heute seine Paraderolle. Doch auch 20 Jahre nach dem Mega-Erfolg ist der 41-Jährige noch gefragt: 2020 wird er in der US-Sitcom "Outmatched" zu sehen sein. Außerdem scheint er eine große Leidenschaft für die Poesie zu haben. So schrieb er bereits zahlreiche Gedichte, die in Sammelwerken veröffentlicht wurden. Privat läuft es für den Leinwand-Star ebenfalls bestens: Seit 2008 ist er mit Kollegin Jenny Mollen (40) verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Chris Klein mimte in dem Teenie-Film den coolen Sportler Chris Ostreicher. Doch der gehört längst der Vergangenheit an. Zuletzt sah man den 40-Jährigen als Bösewicht Cicada in der Serie "The Flash". Und auch ein neues Projekt hat der Hottie schon in Aussicht: Wie Deadline berichtet, übernimmt er eine Rolle in der Netflix-Serie "Sweet Magnolias" – zusammen mit Jamie Lynn Spears (28). Abseits des Filmgeschäfts ist Chris stolzer Ehemann und Vater eines Sohnes.

Thomas spielte zusammen mit Filmliebe Tara Reid (43) das Traumpärchen in "American Pie". Privat fand der Schauspieler in DJane Colette Marino sein Glück. Die beiden sind seit 2007 verheiratet und haben einen siebenjährigen Sohn. Beruflich wurde es in den vergangenen Jahren ruhig um den Familienvater. Seine letzte große Kinorolle hatte er tatsächlich 2012 bei "American Reunion", wo er wieder an der Seite von Jason und Co. zu sehen war.

Seann William Scott (42) wurde durch die Darstellung des "American Pie"-Womanizers Steve Stifler berühmt. Doch mittlerweile widmet er sich ernsthafteren Rollen wie in dem Drama "Just Before I Go", in dem er einen suizidgefährdeten Mann spielt. Über das Privatleben des 42-Jährige ist nichts bekannt.

Und was wurde aus den weiblichen Hauptrollen?Tara sorgte in den vergangenen Jahren vor allem mit ihrem Party-Lifestyle für Schlagzeilen. Schauspielerisch bekleckerte sie sich nach "American Pie" nicht wirklich mit Ruhm. Die "Sharknado"-Reihe, bei der sie Teil des Casts war, wurde zu einem echten Flop. Auch in der Liebe hat die Blondine einfach kein Glück: Sie ist single und kuschelt offenbar lieber mit ihren Hunden als mit Männern.

Und zu guter Letzt: Alyson Hannigan (45), die als Querflöten-Spielerin Michelle Flaherty zum Film-Star wurde. Doch vielen ist die Rothaarige wohl vor allem als Lily in der Erfolgsserie How I Met Your Mother bekannt. Sie ist seit 2003 glücklich mit Schauspiel-Kollege Alexis Denisof (53) verheiratet: Zwei gemeinsame Töchter machten das Familienglück des Paares perfekt.

