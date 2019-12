Schlechte Nachrichten für alle Film-Fans! Im vergangenen Jahr machte die Meldung die Runde, dass die Comedy-Reihe American Pie eine weitere Fortsetzung bekommt – ein Gerücht, dass die Darsteller selbst gestreut haben. Immer wieder war in Interviews die Rede von einem fünften Kino-Sequel. Bisher fehlt davon aber noch jede Spur. Jetzt verrät Darsteller Thomas Ian Nicholas (39) im Promiflash-Interview: Es kommt doch kein "American Pie 5" – zumindest erst mal nicht!

"Soweit ich weiß sind die Gerüchte über 'American Pie 5' leider bisher nur Gerüchte", erklärte der 39-Jährige gegenüber Promiflash auf der Comic Con in Dortmund. Tatsächlich hätten die "American Pie"-Macher schon lange eine Idee für einen weiteren Teil und auch das Filmstudio sei davon begeistert. Ein Skript zu dem Streifen gibt es allerdings trotzdem noch nicht. "Ich lag falsch [...] Ich glaube, ich war in Amsterdam oder in der Schweiz als mir die Handlung dazu erzählt wurde. Daher dachte ich, sie würden es schreiben. Wie sich herausstellt, haben sie das nicht", erklärt Thomas das Fortsetzungs-Wirrwarr.

Ein mögliches Comeback von Stifler und Co. steht also noch in den Sternen. Dabei wäre der Zeitpunkt für eine "American Pie"-Reunion in diesem Jahr perfekt gewesen. Immerhin wurde die Teenie-Komödie 2019 schon 20 Jahre alt. Dieses Jubiläum feierten die Stars von damals übrigens gemeinsam.

