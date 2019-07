Endlich rückt Ed Sheeran (28) mit der Sprache raus! Es ist kein Geheimnis, dass der Erfolgsmusiker seit Langem glücklich vergeben ist. In Cherry Seaborn (27) hat der Sänger längst die Liebe seines Lebens gefunden – das bewies er auch mit seinem Heiratsantrag um Silvester 2017 herum. Danach warteten die Fans des 28-Jährigen jedoch ewig auf die Hochzeit! Schon oft wurde seitdem spekuliert, die beiden Turteltauben hätten längst geheiratet. Schließlich hatte man Cherry schon mit einem verdächtigen Schmuckstück gesehen. Jetzt fasst Ed sich endlich ein Herz und bestätigte: Er ist tatsächlich längst ein verheirateter Mann!

Das plauderte er im Zuge eines Interviews mit Charlamagne Tha God aus! Der US-Radiomoderator sprach Ed nämlich auf die Lyrics seines neuen Songs "Remember The Name" an, in denen der Rotschopf unter anderem "Meine Ehefrau trägt Rot" singt. "Das war tatsächlich, bevor Cherry und ich geheiratet haben und ich wusste, dass wir verheiratet sein würden, wenn der Song rauskommt", erklärte Ed und führte weiter aus: "Ich dachte eigentlich, jemand würde reagieren und sagen: 'Oh Gott, sie sind verheiratet!' und das richtig zusammensetzen." Schließlich seien ihre Liebes-News ja eigentlich bereits bekannt.

Wie The Sun bereits vor einigen Monaten berichtet hatte, sollen Ed und Cherry sich im vergangenen Dezember das Jawort gegeben haben – im Kreise von 40 Familienmitgliedern und Freunden in ihrem Haus in Suffolk. Was sagt ihr dazu, dass Ed seine Hochzeit endlich öffentlich gemacht hat? Stimmt ab!

Jeff Spicer/Getty Images for Universal Pictures International) Musiker Ed Sheeran, Juni 2019

Splash News Cherry Seaborn und Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

MEGA Musiker Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

