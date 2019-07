Diese Worte gehen wohl runter wie Öl! Für Isabell Horn (35) und ihren langjährigen Freund Jens steht momentan eine spannende Zeit an. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist zum zweiten Mal schwanger – und wirklich jeden Moment könnte sich der Sohnemann auf den Weg machen. Nicht nur die werdende Mama ist schon ganz aus dem Häuschen, vor allem der zukünftige Zweifach-Papa ist total aufregt und freut sich auf den Nachwuchs. Kurz vor der Geburt nahm er sich jetzt die Zeit, seiner Freundin eine kleine Freude zu machen.

"Ich hab' doch tatsächlich von meinem Jens Blumen bekommen. Ich war total überrascht", erzählt Isabell sichtlich gerührt in ihrer Instagram-Story und präsentiert zum Beweis den üppigen Strauß. Eigentlich sei ihr Partner gar nicht so der Romantiker – doch einmal in Fahrt gekommen, gab es anscheinend noch eine Liebeserklärung dazu: "Er meinte zu mir: 'Ich bin ganz verliebt in dich [...]. Du siehst so gut aus.' Das fand ich richtig süß, da war ich total gerührt", schwärmt die Schwangere weiter.

Diese liebevollen Worte tun der Schauspielerin richtig gut – immerhin ist sie im neunten Monat schwanger und fühlt sich gar nicht mehr so sexy. Doch ihr Jens steht auf ihre Kurven, wie Isabell im Promiflash-Interview vor einigen Wochen ausplauderte: "Ich bin so weiblich gerade und werde immer weiblicher und er findet das ganz toll."

