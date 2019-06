Isabell Horn (35) hat den Baby-Countdown eingeläutet! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist momentan mit ihrem zweiten Kind schwanger – nach Töchterchen Ella wird es ganz zur Freude der werdenden Mama diesmal ein Junge. Eigentlich soll sich der Sohnemann erst in etwa vier Wochen auf den Weg machen, doch die Schauspielerin hat das Gefühl, es könnte tatsächlich früher losgehen. Um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, hat Isabell jetzt angefangen, ihre Tasche fürs Krankenhaus zu packen.

Auf ihrem YouTube-Channel bringt die Schwangere ihre Fans regelmäßig auf den neuesten Stand – so auch jetzt, als sie mit der Kamera festhält, wie sie sich auf die anstehende Entbindung vorbereitet. "Halleluja, ich hab es endlich geschafft zu packen", freut sich die 35-Jährige und zeigt im Clip den Abonnenten, was in einer Kliniktasche nicht fehlen darf. Neben Dokumenten wie Personalausweis, Mutterpass und Versicherungskarte finden auch zahlreiche Sachen für Mama und Baby den Weg ins Köfferchen.

Na, dann ist Isabell ja perfekt gewappnet – und wenn es nach ihrem Bauchgefühl geht, wird es auch gar nicht mehr so lange dauern. Außerdem wurde sie in den vergangenen Wochen von extrem starken Senkwehen geplagt – noch ein Indiz dafür, dass es der kleine Mann eventuell ziemlich eilig hat.

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn, Schauspielerin

Detlef Zmeck / Future Image Isabell Horn im April 2019

Instagram / dieisa Isabell Horn

