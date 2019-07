Schauspielerin Alissa Jung (38) steht bereits seit ihrer Teenagerzeit vor der Kamera und war bereits in zahlreichen TV-Produktionen wie In aller Freundschaft und Tatort zu sehen. Einer ihrer letzten Filme "Inga Lindström: Gretas Hochzeit" flimmerte vor drei Jahren über die Bildschirme. Danach wurde es allerdings ruhig um die gebürtige Münsteranerin – sie schlug in der Zwischenzeit nämlich einen ganz neuen Berufsweg ein: Sie studierte Medizin und war anschließend als Kinderärztin tätig!

Schon während Alissa noch regelmäßig drehte, begann sie ihr Studium. Um sich voll und ganz auf die letzte Phase ihrer Ausbildung konzentrieren zu können, habe sie ihre Schauspielkarriere dann aber erst einmal an den Nagel gehängt. Im Dezember 2017 gab sie in Berlin schließlich ihre Dissertation ab und arbeitete anschließend als Kinderärztin. "Aber ich habe mir eingestanden, dass die Leidenschaft doch im Filmemachen liegt", offenbarte die zweifache Mutter im Bild-Interview.

Mit dem Fernsehfilm "Das Menschenmögliche" feierte die 38-Jährige nun ihr TV-Comeback. In dem ZDF-Drama verkörpert sie Judith, eine junge Assistenzärztin, die nach einem Behandlungsfehler an ihren Fähigkeiten zweifelt. Weitere Rollen sollen nun folgen, jedoch schließt Alissa auch eine Rückkehr in den Arztberuf nicht aus.

Getty Images Alissa Jung in Frankfurt, 2013

Anzeige

Actionpress/ Heinrich, Ralf U. Alissa Jung in der MDR-Talkshow "Riverboat"

Anzeige

ZDF/Daniel Schmid Alissa Jung in "Das Menschenmögliche"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de