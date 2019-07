Alexander Hindersmann (30) wagt sich ein zweites Mal ins Bachelorette-Abenteuer! Bereits in der vergangenen Staffel der Kuppelsendung hatte sich der 30-Jährige auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Zunächst sah es auch so aus, als hätte der damalige Gewinner in Rosenlady Nadine Klein (33) die Richtige gefunden – ihre anschließende Beziehung war aber nur von kurzer Dauer. Doch Alex gibt nicht so schnell auf und will jetzt tatsächlich noch einmal sein Glück in dem Format versuchen! Was die Fans wohl dazu sagen, dass Nadines Ex jetzt auch ein Kandidat der neuen Bachelorette Gerda Lewis (26) sein wird?

Die Promiflash-Umfrage zeigt ein deutliches Ergebnis! Von 4.650 Lesern insgesamt (Stand 15. Juli, 14 Uhr) halten knapp 86 Prozent (3.996 Votes) das Ganze für eine Schnapsidee – sie finden, dass eine Runde Bachelorette für Alex völlig ausgereicht hätte. Lediglich 14 Prozent (654 Votes) der Leser sind der Meinung, dass der 30-Jährige eine zweite Chance verdient hat und finden es gut, dass er den Glauben an die TV-Liebe noch nicht verloren hat.

Am Mittwoch geht "Die Bachelorette" in die sechste Runde. Wie der erste Vorschau-Clip zur Auftaktfolge auf Rtl.de schon gezeigt hat, sind Alex' Nebenbuhler nicht gerade begeistert von dessen erneuter Teilnahme! Als er nach der ersten Nacht der Rosen als Nachzügler dazustößt, wettern seine Kontrahenten sofort drauf los: "Was will der hier?" oder "Der zieht hier drin eine richtige Show ab", ärgern sich zwei von Gerdas Anwärtern.

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

Anzeige

MG RTL D Alexander, Bachelorette-Kandidat 2018 und 2019

Anzeige

TVNOW Gruppenbild von "Die Bachelorette" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de