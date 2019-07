Austin Butler (27) räumt einen Hammer-Job ab! Der attraktive Kalifornier wurde in den vergangenen Jahren besonders durch seine Darstellung des Sebastian Kydd in der Serie The Carrie Diaries zum Mädchenschwarm. Nachdem er schon im anlaufenden Star-Drama "Once Upon a Time In Hollywood" eine der begehrten Rolle abstauben konnte, darf er sich nun über einen Part im nächsten angehenden Kassenschlager freuen: Austin wird in einem neuen biografischen Streifen Elvis Presley (✝42) verkörpern!

Wie Variety am Montag berichtet, konnte der Partner von High School Musical-Beauty Vanessa Hudgens (30) sich gegen zahlreiche andere Schauspieler durchsetzen und wird in dem Film von Baz Luhrmann (56) den King of Rock 'n' Roll spielen. "Bei Austin wusste ich sofort, dass ich jemanden gefunden hatte, der den Geist der berühmtesten Musik-Ikone der Welt darstellen kann!", erklärte Luhrmann seine Entscheidung. Zur Auswahl hatten neben Austin unter anderem Harry Styles (25), Ansel Elgort (25) und Miles Teller (32) gestanden – am Ende entschieden die Produzenten sich jedoch für den 27-Jährigen.

Doch Austin ist nicht das einzige bekannte Gesicht, das in dem Biopic über die Kinoleinwände flimmern soll: Laut dem US-Magazin wird kein Geringerer als Tom Hanks (63) die Rolle des Tom Parker, des Managers von Elvis Presley, spielen. Anfang nächsten Jahres sollen die Dreharbeiten beginnen.

