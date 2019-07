Kampf um heiß begehrte Hauptrolle! Baz Luhrmann (56), der Regisseur von Kinoerfolgen wie "Moulin Rouge" oder "The Great Gatsby", plant einen neuen Leinwand-Hit: einen Film über Musiklegende Elvis Presley (✝42). Den King of Rock 'n' Roll zu verkörpern, ist ein Traum für viele aufstrebende Schauspieltalente. Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche um den Cast bereits gewaltig brodelt. Einer der vielversprechenden Anwärter: Ex-One Direction-Star Harry Styles (25) – doch der Sänger hat harte Konkurrenz!

Musikalische Biopics boomen – das haben Erfolgsfilme wie "Bohemian Rhapsody" oder "Rocketman" jüngst bewiesen. Gemeinsam mit Star-Regisseur Baz bereitet Warner Bros. nun einen Streifen über Elvis Presley vor. Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, sollen letzte Woche bereits Probeaufnahmen stattgefunden haben, bei denen auch Harry Styles sein Talent unter Beweis stellen durfte. Neben dem ehemaligen 1D-Sänger sollen allerdings auch noch die Schauspieler Austin Butler (27), Ansel Elgort (25), Aaron Taylor-Johnson (29) und Miles Teller (32) im Rennen sein.

Wer sich die Hauptrolle sichert, darf höchstwahrscheinlich an der Seite von Oscar-Preisträger Tom (30) Hanks spielen: Der Hollywood-Star soll nämlich Elvis Presleys Manager Colonel Tom Parker verkörpern dürfen. Könnt ihr euch Harry als Elvis vorstellen? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Elvis Presley 1966

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Getty Images Harry Styles im März 2019

