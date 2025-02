Markus Söder tritt an Fasching als King of Rock 'n' Roll auf

Markus Söder (58) hat sich auch dieses Jahr für die "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim bei Würzburg wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der bayerische Ministerpräsident schlüpfte in die Rolle des "King of Rock 'n' Roll" und präsentierte sich als Elvis Presley (✝42) mit charakteristischem Look – inklusive Sonnenbrille und Backenbart. Markus verriet, dass er sich schon lange gewünscht habe, sich als Elvis zu verkleiden. Für die aufwendige Transformation, die zwei Stunden dauerte, ließ er sich im Staatstheater Nürnberg stylen und sogar seinen Bart abrasieren, den er seit August getragen hatte. "Es ist mir schwergefallen", gestand er gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, "aber ich lasse ihn wieder wachsen."

Der Auftritt des CSU-Politikers bei der traditionsreichen Faschingsveranstaltung ist keineswegs seine erste schrille Verkleidung. In den vergangenen Jahren überraschte er bereits als Marilyn Monroe (✝36), Shrek und sogar als Otto von Bismarck. Während er im letzten Jahr mit der Verkleidung als Reichskanzler politische Botschaften sendete, wollte er es dieses Mal bewusst unpolitischer angehen lassen. "Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollte ich mal unpolitisch bleiben", erklärte der CSU-Politiker, der ein großer Elvis-Fan ist, dem Publikum in Veitshöchheim. Doch seine Begeisterung für den King of Rock ’n’ Roll bleibt nicht beim Kostüm. Der CSU-Chef kündigte an, einen eigens gesungenen Elvis-Song veröffentlichen zu wollen, und meinte: "Nachdem ich meine Leidenschaft fürs Singen entdeckt habe, gibt es bald auch eine Elvis-Nummer von mir."

Der Franke ist einer der aktivsten Politiker in den sozialen Medien. Seinem Instagram-Account folgen rund 689.000 Nutzer und auch auf TikTok hat Markus 245.500 Follower. Oft dreht sich sein Content dabei um seine fleischlastige Ernährung – Vegetarismus oder gar Veganismus lehnt er strikt ab. Erst jüngst beschwerte er sich auf seinem Instagram-Account über das Essen, das ihm auf einem Lufthansa-Flug serviert wurde. "Das wurde mir heute Abend angeboten: Wilder Brokkoli und Salat aus violetten Kartoffeln. Sorry, Söder isst das nicht", schrieb er zu einem Foto, das seinen Essteller zeigte. Aufgrund seines Contents nennen ihn viele seiner Fans mit einem Augenzwinkern auch Foodblogger.

Instagram / markus.soeder Markus Söder verkleidet als Otto von Bismarck, 2024

Instagram / markus.soeder Markus Söder, Februar 2025

