Der Hochzeits-Countdown hat begonnen! An Weihnachten stellte Tom Kaulitz (29) seiner Freundin Heidi Klum (46) die Fragen aller Fragen – und sie sagte "ja". Seit der Verlobung der beiden Turteltauben wird wild spekuliert: Wann findet die Trauung statt? Wer sind die Gäste? Was wird Heidi tragen? Das Brautpaar in spe äußerte sich nicht zu den Gerüchten um die Hochzeit. Eine Sache steht nun aber fest: Bis zum großen Tag kann es nicht mehr lange dauern, denn Toms Junggesellenabschied steht an!

Diese News plauderte Toms Zwillingsbruder Bill (29) in seiner Instagram-Story aus: Der Tokio Hotel-Sänger postete heute einen Clip aus einem Flugzeug. Dazu schrieb er: "Auf zum Junggesellenabschied!" Darüber hinaus verlinkte er den Bräutigam in seinem Social-Media-Beitrag. Weitere Hinweise zu der Bachelor-Party lieferte der Neu-Designer nicht. Man erkennt nur, dass Bill in einem Flieger am Steuer sitzt. Ob das schon Teil des Events ist oder sich der 29-Jährige erst auf dem Weg dorthin befindet, wird nicht eindeutig klar.

Dass die Hochzeit von Heidi und Tom bald anstehen dürfte, deutete auch Designer Wolfgang Joop (74) an: "Ich werde Gast sein – sie heiraten demnächst", erklärte er diese Woche in einem Interview. Glaubt ihr, die Zeremonie wird noch diesen Sommer stattfinden? Stimmt ab!

Actionpress/ SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes, 2018

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Getty Images Wolfgang Joop im November 2017 in München

