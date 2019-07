Was für eine aufregende Zeit für Sophia Vegas (31) und Töchterchen Amanda! Hinter dem Busenwunder und seiner Familie liegen turbulente Wochen: Im Juni haben die Blondine und ihr Partner Daniel Charlier ihr neues Liebesnest in Beverly Hills bezogen – der Umzug in die 500 Quadratmeter große Villa hat das Paar allerdings einige Nerven gekostet. Nach dem ganzen Stress ist es nun Zeit für einen Urlaub – und zwar in Sophias Heimat Deutschland.

Für die Wahlamerikanerin ist dieser Trip etwas ganz Besonderes. "Unsere erste große Reise mit unserem kleinen Liebling. Amanda konnte meine Geburtsstätte kennenlernen und ich bin überglücklich, sie das erste Mal auf Reise mitnehmen zu können", hielt die 31-Jährige stolz auf ihrem Instagram-Account fest. Ihr Mädchen habe seinen ersten Langstreckenflug gut überstanden und die ganzen zwölf Stunden durchgeschlafen.

Neben diesem kurzen Update teilte Sophia außerdem ein paar Familien-Schnappschüsse. Während man Amandas Eltern auf einem Pic gemeinsam mit ihrer Kleinen vor dem Brandenburger Tor in der Hauptstadt posieren sieht, gönnen sie sich auf einem anderen Bild eine Berliner Currywurst.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Sophia Vegas und Amanda Jaqueline Charlier im April 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia, ihr Partner Daniel und Tochter Amanda in Berlin

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas

