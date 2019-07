Heute Abend startet Gerda Lewis (26) als neue Bachelorette durch! Insgesamt zwanzig Männer darf die einstige Germany's next Topmodel-Kandidat auf Herz und Nieren prüfen, um sich dann für ihren Mr. Right zu entscheiden. Doch zu welchen Mitteln wird die Powerblondine greifen, um die Herren der Schöpfung mit all ihren Facetten kennenzulernen? Wie Gerda nun in einem Interview gestand, wird sie sich dabei nicht zieren – Küssen gehört bei der Bachelorette der aktuellen Staffel auf jeden Fall dazu!

"Nicht zu knutschen, wäre merkwürdig. Wenn man die Eltern schon kennengelernt hat und ein Dreamdate miteinander hatte und das kurz vor dem Finale ist, wie kann man da nicht das Bedürfnis haben, jemanden oder 'den Einen' zu küssen?", stellte sie im Interview mit Bild klar. Die Fans dürfen sich also auf das eine oder andere Lippenbekenntnis der Fitness-Lady freuen!

Ob Gerda wohl auch den ersten Schritt machen wird, wenn es ums Küssen geht? Eine Äußerung im Interview spricht für eine abwartende Haltung ihrerseits: "Ich musste das noch nie. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das jetzt, denn die Bedingungen sind jetzt auch etwas anders."

TVNOW Gruppenbild von "Die Bachelorette" 2019

TVNOW/Arya Shirazi "Die Bachelorette" Gerda Lewis

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis, TV-Darstellerin

