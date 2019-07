Was hat es mit ihrer neuen Frisur auf sich? Seit der Geburt ihres ersten Sohnes im Mai sieht man Herzogin Meghan (37) bei öffentlichen Auftritten meist mit geschlossenen Haaren – Wellen oder Ähnliches? Fehlanzeige! Auch bei der Premiere von König der Löwen in London setzte die Frau von Prinz Harry (34) am vergangenen Sonntag auf einen schicken Dutt. Doch was steckt hinter der neuen royalen Trendfrisur? Ein Experte scheint es zu wissen.

Hairstylist James Johnson ist sich sicher, dass Meghans neue haarige Vorliebe ein cleverer Trick ist, um ihre Haare nach der Geburt zu schützen. "Wenn man schwanger ist, stoppt der Haarzyklus und man verliert keine Haare. Also fallen bei der Geburt alle Haare, die man in den neun Monaten hätte verlieren sollen, in einem kurzen Zeitraum aus", erklärte er im Gespräch mit Mail Online. "Meghan hat sich vielleicht für einen Dutt entschieden, um ihr Haar vor weiteren Schäden zu bewahren. Wenn ihr Haar während der Schwangerschaft beschädigt wurde, verhindert das Zusammenstecken der Haare nämlich, dass es weiter beschädigt wird", überlegte James. Ob an der Theorie wirklich etwas dran ist, weiß allerdings nur die Herzogin selbst.

James vermutet, dass auch die Kritik der Öffentlichkeit etwas mit Meghans neuer Frisur zu tun haben könnte: "Sie wurde in der Vergangenheit für ihren 'Messy Bun' kritisiert, deswegen versucht sie mit ihrem eleganten Look vielleicht, ihre Hater zum Schweigen zu bringen."

