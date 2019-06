Jetzt soll es endlich ein Lebenszeichen von Jasmin Tawil (36) geben! Bereits seit einigen Monaten fehlt von der einstigen GZSZ-Schauspielerin jede Spur – zuletzt berichtete die Ex von Popsänger Adel Tawil (40), dass sie obdachlos auf den Straßen Hawaiis lebe, danach nahm sie sich eine Social-Media-Auszeit. Doch nicht nur das: Auch bei Freunden und Familie soll sich die 36-Jährige nicht mehr gemeldet haben und nicht einmal ihr Vater wisse derzeit, wo sie sich aufhalte. Nun gebe es allerdings einen Kontakt, der bestätigte, dass es Jasmin gut gehe!

RTL habe sich von New York aus auf die Suche nach ihr begeben – offenbar mit Erfolg: In einem neuen Bericht heißt es, dass durch mehrere Bekannte Jasmins nun eine SMS von ihr vorliege. Demnach sei sie wohlauf, möchte allerdings nicht gestört werden. Vor allem sei es ihr aber wichtig, dass niemand weiß, wo sie sich momentan aufhält. Ob die gebürtige Berlinerin also noch immer auf Hawaii lebt oder in Dubai, wie ihr Papa vermutete, bleibt somit noch im Unklaren.

Diese Nachricht dürfte ihren Angehörigen nun trotzdem zumindest etwas beruhigen. Im Gespräch mit RTL zeigte sich der Inhaber einer Event-Agentur vor wenigen Tagen noch äußerst besorgt: "Manchmal hat sie mir 20 SMS geschrieben und manchmal hat sie sich zwei Tage einfach gar nicht gemeldet. Ich denke mal, dass sie große psychische Probleme hat."

