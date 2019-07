Grausiger Fund in den sozialen Medien! Am Samstagabend besuchte das US-Insta-Sternchen Bianca Devins (17) alias escty zusammen mit seinem Freund Brandon Andrew Clark (21) ein Konzert in seiner Heimatstadt Utica, New York. Aus Eifersucht brach der junge Mann einen Streit vom Zaun, der im Verlauf der Nacht eskalierte. Brandon soll die 17-Jährige mit mehreren Messerstichen getötet haben – doch damit nicht genug: Im Anschluss an die Tat veröffentlichte der 21-Jährige im Netz Selfies von sich und Biancas blutüberströmter Leiche.

Wie der Rolling Stone berichtet, lud der Täter die Fotos am Sonntagmorgen auf Instagram, Snapchat und über den Chatdienst Discord mit den Worten "Es tut mir leid" hoch. Nachdem er die Polizei verständigt und sich selbst belastet hatte, fanden Beamte ihn und Biancas Leiche in einem Wald nahe ihres Hauses. Laut Aussagen der Polizei hat Brandon sich kurz vor der Festnahme mehrere Stichwunden zugefügt; er befindet sich in einem kritischen Zustand und ist nicht ansprechbar. Nun stehen vor allem die sozialen Medien in der Kritik: Die makabren Bilder sollen mehr als 24 Stunden online gewesen sein. Ein Sprecher von Instagram erklärte jedoch, man habe den Account des vermeintlichen Mörders mittlerweile gesperrt und das erneute Hochladen der Bilder technisch erschwert.

Die Familie der Verstorbenen kann die schrecklichen Ereignisse einfach nicht begreifen. "Sie war eine talentierte Künstlerin, eine liebevolle Schwester, Tochter, Cousine und ein wundervolles junges Mädchen, das viel zu früh von uns gegangen ist. [...] Biancas Lächeln hat unser Leben erhellt. Sie wird uns immer als unsere Prinzessin in Erinnerung bleiben", teilten ihre Angehörigen dem Rolling Stone mit. Bianca hatte gerade die High School abgeschlossen und freute sich auf das College: Sie wollte Psychologie studieren.

