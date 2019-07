Eine große Ehre für Sophie Turner (23)! Wie am Dienstag bekannt wurde, ist die Schauspielerin für ihre Darbietung als Sansa Stark im Staffelfinale von Game of Thrones als beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie für einen Emmy nominiert worden. Das Fantasy-Epos staubte in den vergangenen Jahren bereits 47 Mal diese Auszeichnung ab, ob Sophie wohl den 48. Award einheimst? Für die Beauty aktuell Nebensache – sie freut sich erst mal tierisch über die Nominierung!

"Ich bin völlig platt. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass dies jemals passieren würde. Das ist der beste Abschied von der Show, die in den vergangenen zehn Jahren mein Leben war", bedankte sich die Blondine in ihrer Instagram-Story. Zuvor war die Sansa-Darstellerin noch nie für einen Emmy aufgestellt worden – ein Gewinn wäre die bislang größte Auszeichnung für Sophie!

Doch nicht nur die 23-Jährige ist überwältigt – auch ihr Liebster Joe Jonas (29) ist komplett aus dem Häuschen! "Die Emmy-nominierte Sophie Turner. Ich bin so unglaublich stolz auf dich", postete der Musiker in seiner Instagram-Story.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2015

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de