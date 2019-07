Einige Fans sind immer noch davon überzeugt, dass Samu Haber (43) hinter dem The Masked Singer-Eichhörnchen steckt! Schon seit der allerersten Folge war der Sänger ein großer Favorit in dem Ratespiel. Viele Zuschauer waren sich sicher, dass der The Voice-Star jeden Donnerstag in dem flauschigen Kostüm die Bühne rockt. Das ist aber seit heute ausgeschlossen, denn Samu sitzt mit in der Jury. Einige Fans scheint das allerdings nicht zu stören: Fast 200 Zuschauer stimmten trotzdem noch für Samu als das Eichhörnchen ab!

Auf ProSieben.de können alle "The Masked Singer"-Begeisterten für ihren Favoriten abstimmen. Schon lange hält Samu sich dabei auf dem zweiten Platz, knapp hinter Evil Jared Hasselhoff (47). Obwohl der 43-Jährige gerade live am Jury-Tisch zu sehen war, als das Eichhörnchen auftrat, stimmten 189 Fans dennoch erneut für den gebürtigen Finnen ab.

Das ist aber nicht der einzige etwas ungewöhnliche Tipp. Auch bei dem Kudu sind die Fans noch am Raten. Dabei sind sich satte 2583 Zuschauer schon sicher, dass US-Präsident Donald Trump (73) hinter der Maske steckt. Damit konnte sich auch der mächtigste Mann der Welt den zweiten Platz in dem Ratespiel sichern.

Getty Images "The Masked Singer"-Eichhörnchen

Getty Images Samu Haber bei einem Konzert in Berlin

Getty Images & Alex Wong/Getty Images "The Masked Singer"-Kudu und Donald Trump

