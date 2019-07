Erfuhren die Zuschauer von Die Bachelorette in der ersten Folge schon alle wichtigen Details? Am Mittwochabend feierte die beliebte Kuppelshow ein weiteres Mal ihren Auftakt. Mit Gerda Lewis (26) als Rosen-Lady und 20 heißen Single-Boys startete RTL in ein neues Abenteuer. Doch ein Teil der Sendung ärgerte das Publikum: Direkt zu Beginn der Episode wurde eine Zusammenfassung der kommenden Erlebnisse gezeigt, inklusive jeder Menge eindeutiger Hinweise, die bereits den Ausgang der Sendung andeuten – Achtung, Spoiler!

Bevor die Influencerin ihre ersten Schnittblumen vergeben durfte, wurde in einem knapp zweiminütigen Zusammenschnitt die gesamte Staffel zusammengefasst. Dabei wurden bereits mehrere Kandidaten, darunter Keno Rüst und Tim Stammberger, gezeigt, wie sie mit Gerda knutschen. In einer Sequenz war die 26-Jährige zudem ungeschminkt nach einer gemeinsamen Übernachtung – vermutlich bei einem Dreamdate – mit einem Mann im Bett zu sehen – den Arm des Unbekannten schmückten klar erkennbare Tattoos, die nach genauer Betrachtung zu Projektingenieur Keno gehören. Auch der Schmuck des Sport-Fans wurde immer wieder während intimer Dates eingeblendet. In einem Ausschnitt der finalen Rosenzeremonie blitzte zudem eine Hand hervor – wegen des deutlich helleren Hauttons können David Taylor, Mudi Sleiman und Fabiano Carrozzo deswegen vermutlich als Finalisten ausgeschlossen werden. Die unübersehbaren Andeutungen entgingen auch den Zuschauern nicht: "Wow. Ihr habt in den ersten Sekunden alles verraten. Jetzt brauche ich die Staffel nicht mehr gucken!", beschwerte sich ein Nutzer auf Twitter.

Auch die Entwicklung von Rückkehrer Alexander Hindersmann (30) könnte in einer Szene bereits verraten worden sein. Mit ernstem Blick sieht man den Ex-Freund von Nadine Klein (33) Gerda gegenüber stehen, während er ihr sagt: "Das passt nicht!" – ein Hinweis darauf, dass er freiwillig das Handtuch wirft?

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

RTL/TVNow Gerda Lewis und Bachelorette-Kandidat Keno

Anzeige

TVNOW Keno Rüst, Reality-Star

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Alexander Hindersmann beim RTL Telethon 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de