Julianna Townsend (21) plaudert offen über ihre Babypläne! Das Model ist bereits seit 2017 mit seinem Freund Björn Müller zusammen. Nur acht Monate nach ihrem Kennenlernen wurde ihre junge Liebe auf eine harte Probe gestellt: Die Beauty nahm an der 13. Staffel von Germany's next Topmodel teil und belegte den zweiten Platz. Ihre Beziehung hält bis heute, obwohl sie damals für die Castingshow mehrere Wochen getrennt voneinander waren. Können die beiden sich vorstellen, schon bald Eltern zu werden?

"Klar haben wir darüber schon geredet. Aber alles zu seiner Zeit", plauderte die 21-Jährige im Interview mit Bild aus. Die besten Voraussetzungen, um eine Familie zu gründen, erfüllt das Paar auf jeden Fall: "Wir gehen uns nicht so auf den Sack. Aber wenn wir uns drei Stunden nicht sehen, vermissen wir uns schon.“ Julianna habe noch nie einen Menschen getroffen, der so aufmerksam wie Björn ist. "Er will immer das Beste für mich. Einfach ein cooler Mensch", schwärmte die Laufstegschönheit von ihrem Partner.

Aktuell steht für sie aber erst einmal ihre Karriere an erster Stelle, denn Julianna möchte jetzt auch als Sängerin durchstarten: Im Juni ist mit "Sunday Blues" der erste Song des Lockenkopfs erschienen.

Instagram / julianna Julianna Townsend und Björn Müller

Splash News Julianna Townsend in Berlin, Juli 2019

Instagram / julianna Julianna Townsend in Wiesbaden

