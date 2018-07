Castings, Catwalks und jede Menge Glam: Toni (18) und Julianna (20) erleben ihre erste Fashion Week! Wenige Wochen nach dem GNTM-Finale erobern die kurzhaarige Siegerin und ihre BFF Partys und Laufstege in der Hauptstadt. Unter anderem laufen sie für Riani – das Show-Motto "Big Dream" leben die Mädels nun als Models definitiv! Castingshow-Vorgängerin Vanessa Fuchs (22) zeigte sich im Promiflash-Interview schwer begeistert von Toni. "Ich finde sie super toll. Ich habe sie tatsächlich noch nicht persönlich getroffen, aber von den Bildern und den Videos, was ich so mitbekommen habe, bin ich echt super Fan von ihr", sagte die GNTM-Siegerin von 2015 in der InStyle Lounge in Berlin.

