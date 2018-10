Als was verkleidet sich Heidi Klum (45) an Halloween in diesem Jahr? Eine Frage, mit der die Model-Mama die Fan- und Medienwelt mal wieder seit Wochen beschäftigt. 2018 feiert die Germany's next Topmodel-Chefin ihre berühmte Grusel-Party schon zum 18. Mal. Vor allem, weil sich die Liebste von Tom Kaulitz (29) jedes Jahr mit ihrer Verkleidung selbst übertrifft, wird das auch überhaupt nicht langweilig. In welche Rolle Heidi für die kommende Nacht der lebenden Toten schlüpft, ist noch streng geheim – oder etwa doch nicht?

Promiflash trifft einige ehemalige GNTM-Kandidatinnen auf der diesjährigen GLOW The Beauty Convention by dm. Die Mädels haben schließlich schon einige Zeit mit dem Topmodel-Oberhaupt verbracht. Was wissen sie über Heidis Look? "Dass sie (Heidi und Tom) als Shrek und Fiona gehen, habe ich irgendwo gehört. Könnte echt gut sein, dass das so ein Pärchen-Ding wird. Aladdin und Jasmin könnten es vielleicht auch sein", spekuliert Fata Hasanović (23), Finalistin der elften Staffel.

"Es wird auf jeden Fall megaaufwendig, irgendetwas, womit niemand rechnet", glaubt die Diesjahres-Fünftplatzierte Jennifer (23). Ex-Kollegin Julianna, die in derselben Staffel den zweiten Rang erreichte, kann ihr da nur zustimmen und fügt noch hinzu: "Man wird sie auf keinen Fall erkennen."

