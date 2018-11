Gibt es etwa große News von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Julianna (20)? Seit ihrer Teilnahme an der diesjährigen Staffel der Castingshow sind die Bewunderer der Beauty auch Fans von ihrem Liebsten Björn – schließlich unterstützte er sie während ihrer gesamten GNTM-Zeit mit liebevollen und motivierenden Worten im Netz. Diese Bilder sorgten nun für Freudenschreie unter den Followen des Paares: Björn postete Hochzeits-Pics von sich und Julianna!

Via Instagram teilte er die Fotoreihe: Das Paar posiert auf den Aufnahmen wie Braut und Bräutigam – Julianna ist sogar in ein Hochzeitskleid aus weißer Spitze gehüllt! Ob die beiden wirklich geheiratet haben oder ob es sich lediglich um ein Pärchenshooting zum Thema Hochzeit handelte, klärt Björn nicht auf. Auch Julianna hat die Aktion bisher unkommentiert gelassen. Zudem sucht man die Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen inzwischen vergeblich.

Ihre Fans waren sich unsicher, was sie von den Beiträgen halten sollten: "Hast du ihr jetzt einen Heiratsantrag gemacht oder nicht?" und "Ich verstehe das nicht, seid ihr etwa verheiratet?", wunderten sich zwei User in den Kommentaren. Andere wiederum sahen in den Postings eine eindeutige Botschaft: "Juhu, ihr habt es endlich getan, herzlichen Glückwunsch!" Was denkt ihr – haben die zwei sich etwa das Jawort gegeben? Stimmt ab!

Instagram / bjoern_mue Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Julianna und ihr Freund Björn

