Von Heidi Klums (45) Halloween-Fieber lassen sich auch die Germany's next Topmodel-Girls anstecken! Seit Jahren gilt die Modelbeauty als die unangefochtene Queen der spektakulären Kostüme. Daher hat sich ihre Gruselparty auch zu einem begehrten Event entwickelt, auf das zahlreiche Promis strömen. Am Mittwoch standen mit Betty (23), Julianna (20) und Toni (18) drei GNTM-Girls auf der Gästeliste – die sich dem Anlass entsprechend in mehr oder weniger gruselige Outfits geworfen hatten.

Vor allem Betty schien besonders viel Spaß daran zu haben, die anderen Partygäste mit ihrem Kostüm so richtig zu schocken: Sie setzte auf einen waschechten Gruselklassiker und schlüpfte in die Rolle der Horrorfilm-Figur Samara Morgan aus "The Ring". Ihre GNTM-Kolleginnen entschieden sich hingegen für einen weniger schaurigen Look. Während sich Julianna mit Schlangen im Haar in Medusa verwandelte, imitierte Toni mit einem XXL-Blazer die Modelikone Grace Jones.

Heidi schienen die Looks ihrer GNTM-Mädels jedenfalls prächtig zu gefallen: Gemeinsam mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (29) posierte sie gut gelaunt mit dem Modeltrio. Die Castingshow-Chefin selbst übertraf an diesem Abend zum wiederholten Male die Erwartungen ihrer Fans – bei über 67 Prozent der Promiflash-Leser konnte sie gemeinsam mit dem Tokio Hotel-Gitarristen als Fiona und Shrek punkten.

Instagram / bettytaube Betty Taube als "The Ring"-Samara an Halloween 2018

Instagram / julianna Julianna, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / bettytaube Julianna, Betty Taube, Heidi Klum, Tom Kaulitz und Toni Dreher

