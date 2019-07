Oliver Sanne (32) ist offenbar so richtig in Lästerstimmung! Wie so viele Zuschauer saß auch Ex-Bachelor am Mittwochabend vorm TV, als die erste Bachelorette-Folge mit Gerda Lewis (26) lief. Währenddessen witzelte er im Netz über das Influencer-Dasein der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und ließ insgesamt kein gutes Haar an ihr. Doch damit nicht genug: Nun teilte Oli auch gegen Gerdas Ex-Kandidaten Sebastian Mansla aus!

Bereits in der ersten Nacht der Rosen schickte die Beauty Sebastian nach Hause, weil er einst mit ihrer besten Freundin Doreen Petrova angebändelt hatte. Daraufhin veröffentlichte der Fitness-Liebhaber einen alten Schnappschuss von sich und Doreen in Unterwäsche im Netz. Ist er etwa ein schlechter Verlierer? Oli ist sich sicher, dass Sebi mit dieser Aktion nur Aufmerksamkeit erregen wollte: "Hat er doch alles, was er braucht an Werbung... der selbst ernannte Content Creator lenkt mit der Aktion auf seine Seite – und kann seine 08/15-Fitnessweisheiten preisgeben, ohne auch nur eine Trainerlizenz wahrscheinlich", stichelte er jetzt auf Instagram gegen den Rosen-Boy.

Anschließend ließ Oliver es sich nicht nehmen, auch noch auf Sebastians Körpergröße anzuspielen – in der Sendung fiel nämlich auf, dass er etwas kleiner als Gerda ist. "Einen guten Body hat er ja für seine Größe", scherzte der 32-Jährige. Was sagt ihr zu Olis Worten? Stimmt ab!

