Keine faltigen Selfies von Superstar Mariah Carey (49)! Auf Social Media kann man sich der FaceApp-Challenge gerade nicht entziehen. Denn nicht nur Normalos, sondern fast alle Promis benutzen die App, die alle in Opas und Omas verwandelt und einen überraschend guten Einblick in die Zukunft gewährt. Während Drake (32), Nick Jonas (26) und Heidi Klum (46) die witzige Foto-App bereits benutzen, schwimmt Musik-Ikone Mariah mal wieder gegen den Trend-Strom.

Auf die 10-Year-Challenge hatte die Sängerin schon keine Lust und auch die Bottle-Cap-Challenge löste sie auf ihre ganz eigene Art und Weise. Es dürfte also niemanden wundern, dass sich die 49-Jährige auch dem Hype des Oma-Selfies entzieht. "FaceApp ist nichts, was ich anerkenne", schrieb sie bei Twitter. Dazu teilte sie ein GIF von einem ihrer eigenen Interviews aus dem Jahr 2013. In dem kurzen Ausschnitt sagt sie ganz trocken: "Ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht, du existierst für mich nicht."

Mariahs Gesicht mit grauen Haaren, Altersflecken und tiefen Falten werden wir also wohl erst dann sehen, wenn es wirklich so weit ist. Bis dahin scheint sich die Amerikanerin von dem ungeliebten Thema des Alterns erst einmal fernhalten zu wollen.

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Mariah Carey während einer Perfromance

Getty Images Maria Carey bei einer Preisverleihung 2019

