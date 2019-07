Ehrliche Worte von Delilah Hamlin (21)! Die Tochter von Real Housewives of Beverly Hills-Star Lisa Rinna und Harry Hamlin machte sich in den vergangenen Jahren als Model einen Namen und war auch immer wieder in der Reality-Show ihrer Mutter zu sehen. Hinter den Kulissen hatte Delilah, ähnlich wie ihre Schwester, mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen: 2018 ließ sie sich gleich zweimal über einen längeren Zeitraum in einer Klinik behandeln – wegen Depressionen.

Die Therapie habe ihr Leben verändert und war "das Beste, das mir je passiert ist", erzählte die 21-Jährige am Freitag in ihren Instagram-Storys. Die ersten Symptome hätten sich bei Delilah eingestellt, nachdem sie für ihr Studium nach New York gezogen war. "Ich habe negative Leute angezogen, weil meine Gedanken so negativ waren. Ich war in einer ziemlich ungesunden Beziehung gefangen, die mich an den Rand gebracht hat. Ich kam nicht heraus, weil ich dachte, ich hätte das verdient", erinnerte sie sich. Acht Monate später habe sie sich hilfesuchend an ihre Mutter Lisa gewandt, weil sie den Schmerz nicht mehr ertragen habe.

Im Februar 2018 rief sie die Reality-Darstellerin an und flog kurz darauf in ihre Heimatstadt Los Angeles – zwei Wochen später sei sie in einer Klinik aufgenommen worden. "Ich habe so viel darüber gelernt, was es heißt, unabhängig zu sein und sich weniger beschämt und schuldig zu fühlen", fasste Delilah ihre Erfahrungen zusammen. Im Juni sei sie ein zweites Mal in Therapie gegangen, habe sich ihren Traumata gestellt und viel über Selbstrespekt und Selbstliebe gelernt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

SAF / PressPhotoBank / Splash News Delilah Hamlin bei der Afterparty von Fenty PUMA

Getty Images Delilah und Amelia Hamlin mit Lisa Rinna auf einem Event im April 2017

Getty Images Delilah Hamlin auf einem Event in Hollywood



