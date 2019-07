Wer konnte in der ersten Folge am meisten auf sich aufmerksam machen? Am Mittwochabend stand der Auftakt zur neuen Staffel von Die Bachelorette an. Gerda Lewis (26) hatte dabei bereits in der ersten Folge die Qual der Wahl, an welche der 20 Anwärter sie eine Rose vergibt. Einige der Jungs, die eine Blume bekamen, haben im Netz bereits eine beachtliche Zahl an Followern erreicht – vor allem einer hängte seine Konkurrenten diesbezüglich ziemlich ab!

Gemessen an der Anzahl der Instagram-Follower steht momentan Fabio Halbreiter an erster Stelle! Dem Headhunter folgen schon jetzt 31.700 Menschen. Damit liegt der 29-Jährige einsam an der Spitze – und übertrifft den Zweitplatzierten fast um das Doppelte! Yannic Dammaschk darf sich aber immerhin auch über 16.700 User freuen. Auf Platz drei schafft es derzeit David Taylor: Dem Profi-Basketballer folgen aktuell 14.200 Nutzer.

Doch nicht nur einige Kandidaten, sondern auch Gerda Lewis konnte in ihrer neuen Rolle bei vielen Zuschauern punkten: In einer aktuellen Promiflash-Umfrage waren bei 3.926 Befragten ganze 2.374 der Meinung, dass die Influencerin in der ersten Folge einen sympathischen Eindruck machte – was einem Anteil von 60 Prozent entsprach.

