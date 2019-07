Damit haben die Fans von Jenny Frankhauser (26) wohl nicht gerechnet! Vor einem Monat machte die Dschungelcamp-Siegerin von 2018 ihre neue Beziehung öffentlich. Die Liaison mit dem Fitness-Model Hakan Akbulut hatte nur wenige Wochen zuvor seinen Anfang genommen. Nach langen Jahren des Single-Daseins war der Reality-TV-Star endlich wieder so richtig verliebt. Doch bereits jetzt scheiterte ihr Liebesglück: Jenny und Hakan sind schon wieder getrennt!

In ihrer Instagram-Story hatte die Beauty in der Nacht von Samstag zu Sonntag schockierende Nachrichten für ihre Follower. "Jedes Wort ist zu viel und ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht sagen, aber Hakan und ich gehen ab sofort getrennte Wege", offenbarte die 26-Jährige. Was genau zwischen ihnen vorgefallen ist, wolle sie nicht erzählen und bat ihre Netzgemeinde um Verständnis. "Ich brauche jetzt etwas Ruhe, um diesen Schock zu verdauen", meinte sie und fügte ihrem Post noch ein gebrochenes Herz-Emoji und einen weinenden Smiley hinzu.

Auf Promiflash-Anfrage wollte sich Jenny nicht weiter zu der Angelegenheit äußern. Doch zudem spricht ein weiteres Indiz dafür, dass die Liebe des Paares keine Chance auf ein Comeback hat: Die Sängerin hat bereits alle Pärchenbilder mit dem Muskelmann aus ihren Social-Media-Accounts gelöscht!

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Hakan Akbulut

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Hakan Akbulut und Jenny Frankhauser

Seid ihr überrascht, dass Jenny und Hakans Liebe so schnell wieder aus ist? Ja, die beiden wirkten wirklich verliebt! Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



