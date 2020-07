Bei Paradise Hotel wurden die Karten neu gemischt! In der vergangenen Folge von zogen zwei neue Kandidatinnen in die Villa und sorgten für mächtig Wirbel. In der heutigen Ausgabe durften sich Evelina Gaupsaite und Nikita Woitas aussuchen, mit welchem der Jungs sie jeweils ihre erste Nacht verbringen wollen. Evelina entschied sich für Omar Al-Jarrah. Nikita hatte ein Auge auf Tuncay Kus geworfen. Am Ende wurden die Couples noch einmal neu gewählt – und für eine Single-Lady ist die Reise heute zu Ende.

Recht eindeutig fiel die Entscheidung bei Julia Jessica Karbownik und Michelle Namin aus: Erstere bildete ein Pärchen mit Andreas Heierth, Letztere war noch immer überglücklich mit ihrem David Zickert. Nikita blieb außerdem bei Tuncay. Luisa Krappmann wollte nun Omar besser kennenlernen. Dieser zeigte sich zunächst etwas geknickt, als sich seine eigentliche Favoritin Evelina hinter Yücel stellte – ebenso wie Chelly. Am Ende musste sich der Friseur für eine der beiden Ladys entscheiden: Seine Wahl fiel auf Evelina, weshalb seine alte Partnerin Chelly ihre Koffer packen und das "Paradise Hotel" verlassen musste.

Cheyenne Vong konnte sich zuvor in einem Duell bestehend aus drei kleinen Spielen gegen Julia durchsetzen. Somit war sie sicher in der nächsten Runde – auch ohne einen Mann an ihrer Seite. Das könnte sich jedoch in der nächsten Folge von "Paradise Hotel" ändern!

Alle Infos zu "Paradise Hotel" findet ihr auf TVNOW.

Anzeige

TV NOW Kandidatinnen von "Paradise Hotel"

Anzeige

TVNOW / Frank J. Fastner Chelly B. von "Paradise Hotel"

Anzeige

TV NOW Julia Jessica Karbownik und Cheyenne Vong bei "Paradise Hotel"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de