Sanja Alena sicher: Patrick Romer braucht Frau wie Gloria

Sanja Alena (31) glaubt, in Patrick Romer (27) hineinschauen zu können! Das Reality-TV-Sternchen hatte mit On-Off-Freund Eric Sindermann (34) bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben seine Liebeskrisen. Letztendlich entschied sich das Paar jedoch dazu, es miteinander zu versuchen – in einer offenen Beziehung. Doch sie interessieren sich auch dafür, wie es bei anderen so läuft. Sanja und Eric meinen, dass Patrick genau so eine Frau wie Gloria Glumac braucht!

Zu den Liebesgerüchten über den Bauern und die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin sagt Sanja beim Mates-Date-Event zu Promiflash: "Ich glaube, das passt ganz gut, er braucht eine, die ein bisschen Feuer unter dem Hintern hat." Auch der selbst ernannte Modekönig stimmt seiner Liebsten zu: "Gloria hat einen Charakter, wo man schon sagen kann, ist ein bisschen außergewöhnlicher." Laut Eric habe Gloria zwei Seiten. Eine, die sie zum Ausrasten bringe und eine, die etwas kumpelhafter sei. "Er doch auch", stimmt Sanja zu. Deswegen würden die beiden auch so gut zusammenpassen.

Zuletzt meldeten sich einige Frauen, mit denen der Bauer Kontakt gehabt haben soll. Dazu zählt auch die First Dates Hotel-Teilnehmerin Jaqueline Carmen. "Er schaute mir in die Augen und sagte mir: 'Schade, dass du nicht mit mir schläfst. […] Ich warte auf dich, egal wie lange es dauert, denn ich meine es ernst mit dir", erinnert sie sich.

