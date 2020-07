Diesmal mussten die Mädchen zittern! Bereits in der ersten Folge von Paradise Hotel durften sich die Single-Ladys über einen zusätzlichen Mann in der Villa freuen – die Jungs hingegen fanden das gar nicht gut und kämpften um die Gunst ihrer Partnerinnen. Tobias Bentes Bemühungen liefen allerdings ins Leere, weshalb er seine Koffer packen musste. Nun sorgten jedoch neue weibliche Kandidatinnen für mächtig Wirbel!

In der heutigen Episode des Reality-Formats durften sich die fünf Mädels ihrer Sache nicht mehr allzu sicher sein. Schon am Morgen ahnte Chelly, dass es bald ein Überschuss an Frauen in der Villa geben wird – und sie sollte recht behalten: Evelina Gaupsaite und Nikita Woitas sind die zwei neuen Teilnehmerinnen der Flirt-Show. Chey brachte auf den Punkt, was vermutlich alle ursprünglichen Kandidatinnen dachten: "Hab ich gar keinen Bock drauf." Die Boys hingegen freuten sich sehr über die Neuzugänge. "Wir Jungs waren natürlich alle happy, am Grinsen und Lachen", meinte Yücel.

Dass die Mädels heute Konkurrenz bekamen, war jedoch nicht die einzige Überraschung: Nicht nur, dass Evelina und Nikita vier der Männer bei einer kleinen Strandparty besser kennenlernen durften, sie hatten auch die freie Wahl, mit welchen zwei Jungs sie jeweils die Nacht verbringen wollten. Für wen sie sich entscheiden werden und welche Single-Damen daraufhin die Show verlassen müssen, wird allerdings erst in der nächsten Folge auf RTL gezeigt.

Evelina Gaupsaite

Nikita Woitas

Tuncay Kus, Omar Al-Jarrah, Evelina Gaupsaite und Yücel Kus von "Paradise Hotel"

