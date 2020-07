Großer Schock für Julia Jessica Karbownik. Im Paradise Hotel ist die Ex-Der Bachelor-Kandidatin aktuell auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Nachdem sie erst mit Tobias Bente liebäugelte, ist sie jetzt mit Andreas Heierth ein Couple. Seit einigen Tagen teilen die beiden ihr Zimmer miteinander und offenbar verstehen sich die Liebessuchenden blendend. Die gute Laune im Paradies könnte jetzt allerdings getrübt werden: Ein neuer Kandidat kommt in die Villa – und der ist für Julia kein Unbekannter!

Dieser Neuzugang scheint die Blondine sichtlich zu überraschen. Yasin ist der neue Mitstreiter und ist kein Geringerer als Julias Ex-Freund. "Kein neues Gesicht für mich. Ein echt krasser Schock", gibt sie zu, als sie ihren einstigen Partner sieht. Auch der 27-Jährige bestätigt den anderen Kandidaten, dass er in einer Beziehung mit Julia gewesen sei. "Ich bin hier, um meinen passenden Deckel zu finden, und wünsche ihr viel Glück", stellt der Fußballer klar.

"Yasin ist für mich kein Konkurrent", meint Andi siegessicher. Der Gastronom dürfte ihm und Julia so oder so nicht im Wege stehen. Die Beauty will mit ihrem Verflossenen offenbar sowieso nichts zu tun haben. "Ich will nicht mehr drüber sprechen und es wird auch nicht mehr drüber gesprochen", erklärt sie im Einzelinterview.

Anzeige

RTL II Yasin, Luis und Omar bei "Paradise Hotel"

Anzeige

TVNOW Cheyenne und Yasin bei "Paradise Hotel"

Anzeige

TVNOW Julia und Andreas bei "Paradise Hotel"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de