Dating-Fieber bei TVNOW! "Paradise Hotel" heißt das neue Flirt-Format, mit dem RTL wieder einmal deutschen Singles zur großen Liebe verhelfen will. Schon länger ist bekannt, dass die Sendung diesen Sommer an den Start gehen soll. Für August wurde die Show, in deren schwedischer Version niemand Geringeres als Prinzessin Sofia (34) zu den Liebesanwärterinnen zählte, beim sendereigenen, kostenpflichtigen Streamingdienst geplant. Jetzt gibt es neue Details und vor allem: den genauen Starttermin.

Am Dienstag, 6. August, feiert die Dating-Show ihre große Premiere – und zwar im Fernsehen. Während alle weiteren Folgen nur online bei TVNOW abzurufen sind, flimmert die erste Ausgabe um 22.15 Uhr direkt nach Das Sommerhaus der Stars über die Bildschirme. Wie DWDL berichtet, soll an demselben Abend noch eine weitere Sequenz aus dem Single-Hotels im Internet bereitstehen. Danach wird das Format wöchentlich ein neues Update bekommen.

Die Ex-Popstars-Kandidatin Vanessa Meisinger (27) soll die Show moderieren und den flirtbereiten Junggesellen bei ihrer Suche nach Mr. oder Mrs. Right zur Seite stehen. Wenn die Teilnehmer erst einmal in dem mexikanischen Traumhotel eingecheckt haben, zählt nur noch eins: Nur ein Paar kann gewinnen und wird vor die Qual der Wahl gestellt – Liebe oder 20.000 Euro?

Instagram / vanessameisinger Moderatorin Vanessa Meisinger im Sommer 2019

Anzeige

Getty Images Vanessa Meisinger bei der Präsentation der Maite Kelly & bonbrix Sommerkollektion

Anzeige

Instagram / vanessameisinger Ex-Popstars-Kandidatin Vanessa Meisinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de