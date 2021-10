Der eine oder andere mag sich da gewundert haben! Bei "Besonders verliebt" suchte Kandidat Tobias die Frau fürs Leben. Dass es bei seinem Date mit Jessica sofort funkte lag vielleicht auch an seiner großen Schwester Vanessa. Die stand ihm beim Styling nämlich mit Rat und Tat zur Seite. Manch ein Zuschauer hat sich da womöglich die Augen gerieben: Denn Vanessa stand vor zwei Jahren selbst vor der Kamera!

2019 trat die Beauty nämlich bei der Datingshow Paradise Hotel an – und das mit Erfolg: Denn der Tattoofan angelte sich mit Mario Kleinermanns nicht nur einen Boy, sondern gewann am Ende sogar die Show! Eine langfristige Beziehung wurde aus dem TV-Flirt aber anscheinend nicht – denn Mario suchte in diesem Jahr erneut die Liebe im Fernsehen: Bei Claudias House of Love umgarnte er Reality-TV-Legende Claudia Obert (60) allerdings vergebens.

Ihrem Bruder Tobias war Vanessa jedoch eine große Hilfe – wahrscheinlich nicht zuletzt dank ihrer TV-Flirterfahrung. Sein Date mit Jessica mündete nämlich nicht nur in Herzklopfen, sondern auch in eine Beziehung, wie die beiden Promiflash verrieten: "Wir haben damit beide nicht gerechnet und waren umso verblüffter, dass es direkt gefunkt hat"

Anzeige

Instagram / redparrotgirl Vanessa Kurth, Integrationshelferin aus Rheinbach

Anzeige

TVNOW Vanessa Kurth und Mario Kleinermanns bei "Paradise Hotel"

Anzeige

RTL "Besonders verliebt"-Kandidat Tobias beim Date mit Jessica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de