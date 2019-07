Der Schock sitzt tief bei Jenny Frankhauser (26)! Gerade noch war der Reality-TV-Star schwer verliebt in das Fitness-Model Hakan Akbulut – die beiden hatten auch schon große Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Doch nach nicht einmal zwei Monaten ging die Beziehung der beiden in die Brüche. Das nimmt die Dschungelcamp-Siegerin von 2018 richtig übel mit: Jennys aktuelle Posts zeigen eindeutig, wie getroffen und verletzt sie ist.

In ihrer Instagram-Story meldete sie sich wenige Stunden nach der Verkündung der Trennung bei ihren Followern und brachte ihre Gefühle zum Ausdruck. "Wie viel kann ein Mensch eigentlich ertragen?", fragte sie in dem Beitrag, der lediglich aus weißer Schrift vor einem komplett schwarzen Hintergrund besteht. Anschließend teilte sie ein Bild von einem mit unzähligen Pflastern versehenen Herzen und einem nachdenklichen Text: "Dieser traurige Moment, wenn dir dein Herz ganz leise zuflüstert: 'Können wir kurz aufhören, stark sein zu wollen? Ich kann nicht mehr.'"

Dass Jenny wieder single ist, hat ihre Follower ziemlich überrascht. Am Vorabend schien nämlich noch alles in Ordnung zu sein: Hakan kommentierte ihre Postings mit Herzchen. Mittlerweile hat Jenny aber alle Paarbilder von sich und ihrem Ex entfernt. Ob die beiden eine Chance auf ein Liebes-Comeback haben? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut im Juli 2019

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Star

Anzeige

Facebook / Jenny Frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de