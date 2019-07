Hat sie ihre Liebessuche beendet? Während ihrer Teilnahme bei Der Bachelor im Jahr 2016 fiel Dina Babajic vor allem durch ihre schrillen und bisweilen knappen Outfits auf. Im Rahmen der Kuppelshow kämpfte sie damals um das Herz von Rosenkavalier Leonard Freier (34). Die große Liebe hat sie in dem begehrten Junggesellen allerdings nicht gefunden. Mit einem romantischen Schnappschuss im Netz warf die Blondine nun allerdings die Frage auf: Hat Dina ihr Glück inzwischen etwa jenseits der Kameras gefunden?

Auf Instagram teilte die Schauspielerin jetzt ein Bild, das sie am Strand zeigt. Dina selbst ist auf dem Foto zwar allein und nur von hinten zu sehen, doch ein Detail sticht auf der Aufnahme sofort ins Auge: Auf dem Schnappschuss hält die Berlinerin die Hand eines Mannes. Um wen es sich bei dem Unbekannten handeln könnte, bleibt jedoch Dinas Geheimnis. Das Herz-Emoji und der Hashtag #happy könnten allerdings ein Hinweis darauf sein, dass die Schönheit tatsächlich in festen Händen ist. Auch für viele ihrer Fans ist die Botschaft eindeutig: Sie freuen sich in den Kommentaren für ihr Idol!

Wie Dinas Traummann aussehen sollte, hatte sie bereits kurz nach ihrem Aus bei "Der Bachelor" ausgeplaudert. Damals verriet die Ex-Kuppelshow-Kandidatin im Promiflash-Interview, dass sie Bachelor Leo gar nicht allzu sehr nachtrauern würde. "Ich wäre ja lieber dabei gewesen, wo Paul Janke (37) dabei war", musste sie gestehen und geriet beim Gedanken an den Blondschopf regelrecht ins Schwärmen.

